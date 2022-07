James Clear: Atomové návyky, Jan Melvil Publishing, 2020 Foto: JMP

Které knihy máte právě teď vyrovnané na nočním stolku?

Leží tam kniha Jamese Cleara Atomové návyky aneb Drobné změny, pozoruhodné výsledky. Mám tu knížku – společně s několika dalšími – na nočním stolku od chvíle, kdy jsem prošla třemi víkendovými tréninky s názvem midlife dynamic, které byly věnovány seberozvoji. Potkala jsem o těchto víkendech plno úžasných lidí a na jejich radu se teď snažím ještě vzdělávat. A čtu tedy alespoň některé knížky, jež mi doporučili. Tahle je jednou z nich.

Kterou knížku si plánujete s sebou vzít na dovolenou?

Tak to je úplně z jiného soudku… Vezmu si knížku Patrika Hartla Patnáct roků lásky. Chci si prostě odpočinout.

Patrik Hartl: 15 roků lásky, Bourdon, 2021 Foto: Bourdon

Máte nějakého zvláště oblíbeného autora, k jehož knížkám se ráda čas od času nebo pravidelně vracíte?

Ráda se vracím k textům Richarda Bacha jako Jonathan Livingston Racek, Jediný, Most přes navždy, Nikdo není daleko… V jeho knížkách je hodně mých vzpomínek a také hodně moudrosti.

Co jste četla nejraději, když jste byla ještě školou povinná holka?

Všechno od Karla Maye. A Vinnetou je tedy mým celoživotním hrdinou. Boj za svobodu, odvaha, čest, Amerika… To mám prostě ráda od dětství.

Kterou knihu si musíte v tomhle životě ještě určitě přečíst? A proč?

Bibli. Nikdy jsem ji zatím nedočetla a to mě mrzí. Myslím, že „kniha knih“ patří prostě k základům vzdělanosti. Snad se mi tento nedostatek povede už brzy napravit.

Richard Bach: Jonathan Livingston Racek, Argo, 2017 Foto: Argo

Se kterou autorkou byste ráda zašla zítra večer na sklenku dobrého vína?

Moc ráda bych se potkala a dobré víno si také dala s Joanne Rowlingovou. Byl by to určitě velmi zajímavý večer a já bych se ráda přitom paní Rowlingové zeptala na zdroj její neuvěřitelné fantazie. Zároveň bych doufala, že bude mít chuť vyprávět mi alespoň část ze svého fascinujícího životního příběhu. A kdyby mi prozradila, jak se jí povedlo prodat příběh Harryho Pottera celému světu, bylo by to úžasné.

A se kterým autorem byste se nebála podniknout dlouhou prázdninovou cestu po moři? O čem byste si u kormidla povídali?

Ráda bych se plavila s Julesem Vernem, a to nejlépe dvacet tisíc mil pod mořem. Podmořský svět je moje další vášeň a kapitán Nemo další velký hrdina mého dětství. Povídali bychom si o dobrodružstvích a o tom, co bude…