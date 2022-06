Řadu let působil při Evropské unii, dnes Alexis Dutertre ve své diplomatické misi pokračuje v České republice a říká: „Evropa by měla vědět, že když nebude investovat do vlastní obrany a bezpečnosti, do energetické a technologické suverenity, nikdo jí nakonec nepomůže.“

