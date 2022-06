Tomáš Třeštík: Po povrchu, Motto, 2021 Foto: Motto

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Knížku Po povrchu od fotografa Tomáše Třeštíka. Dal mi ji jako dárek, hned na prvních stránkách mě zaujala. Miluju Tomášův humor a jeho způsob myšlení. Tahle knížka je ideální variantou před spaním, protože se skládá z několika minipříběhů a můžete ji tak lehce odložit a pak se k ní zase vrátit.

Co jste rád četl, když jste byl malý kluk?

Co mě teď jako první napadlo? Přece Harry Potter! Moje „guilty pleasure“, na kterou nedám dopustit. Miluju celý HP svět a veškeré postavy, které se v něm nacházejí. Severus is life!

Potkal jste v dětství či dospívání ještě nějakou jinou literární postavu, která vás natolik zasáhla či nadchla, že do jisté míry ovlivnila i vaši budoucnost?

Fiona Levisová: Yves Saint Laurent, Garamond, 2009 Foto: Garamond

Už ani nevím, jakým způsobem se ke mně dostala knížka Yves Saint Laurent, kterou napsala Fiona Levisová. Myslím, že to bylo někdy začátkem střední školy. Autorka skvěle vystihla jak genialitu slavného návrháře, tak i jeho neřesti. Nevím, jestli je to úplně to, na co se ptáte, zda mě tahle knížka opravdu nějak extrémně ovlivnila, ale určitě to pro mě bylo první důležité setkání s módním světem. Tehdy mě poprvé napadlo: Jo, dělat módu by mě strašně bavilo.

Máte kromě Joanne Rowlingové, autorky knih o Harrym Potterovi, ještě jiného oblíbeného autora, k jehož textům se rád vracíte?

Nejedná se o jednoho autora, kterého bych cíleně vyhledával. Baví mě ale třeba severská klasika, jako jsou knihy Larse Keplera nebo Jø Nesbøho.

Suzanne Lulingová: Má léta u Diora. Mladá fronta, 2017 Foto: Mladá fronta

Existuje kniha, o níž víte, že si ji v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Budu se opakovat, ale já jsem prostě „potterofil“. Vždy když vezmu do ruky jeden z dílů, rázem se teleportuju do dětství.

Se kterou autorkou byste rád zašel na snídani?

Asi by to byla Suzanne Lulingová, autorka knihy Má léta u Diora. Kombinace její elegance a důvtipu spolu s faktem, že byla klíčovou postavou při vzniku značky Christian Dior, je tak lákavá, že o otázky z mé strany by nebyla nouze. Moc by mě zajímaly detaily jejích společných začátků s Christianem Diorem.

A se kterým autorem byste se nebál strávit dlouhý let přes oceán? Anebo byste si s ním troufl ztroskotat na pustém ostrově?

Žádný autor nebo autorka mně teď nenapadá. Jestli ale můžu zabrousit zase do světa módy, byla by to Coco Chanel. Čas strávený s ní by byl pro mě inspirací, ze které bych bohatě čerpal po našem návratu z ostrova. A vzhledem k jejímu bujarému stylu života bych se rozhodně nenudil.