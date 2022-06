Leo Babauta: Zen a hotovo, Jan Melvil Publishing, 2010 Foto: Jan Melvil Publishing

Které knihy máte právě na nočním stolku?

Out of our Minds od sira Kena Robinsona. Kniha má podtitul The Power of Being Creative a pro mě osobně souvisí s rozšiřováním obzorů, s dalším vzděláváním. Druhá kniha je Zen a hotovo od Lea Babauty. To je stálice, ke které se čas od času ráda vracím. A ještě Malý princ v nás. Útlounká knížka od Mathiase Junga – skvělá pro srovnání myšlenek před spaním.

Je na vašem stolku i kniha, kterou používáte jako lék na špatnou náladu?

Osvědčený lék na špatnou náladu je Terry Pratchett. V naší knihovně zaujímá zásadní pozici, troufám si tvrdit, že snad máme téměř všechny jeho tituly. Pratchettův svět, který leží na krunýři obrovské želvy, s nadhledem a humorem velmi trefně popisuje naše pozemské snažení i naše povahy. Mezi mé oblíbené patří Zaslaná pošta, Pastýřská koruna či Obléknu si půlnoc.

Máte ještě nějakého oblíbeného spisovatele?

Kromě Pratchetta je spolehlivým lékem na špatnou náladu Jonas Jonasson a jeho Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. A ráda se čas od času vracím ke knihám Bod zlomu či Mimo řadu od Malcolma Gladwella. V životě je to přesně tak, jak píše – o malých příčinách s velkými následky.

Hudba je váš denní chleba. Co teď posloucháte?

Většinou přepínám mezi klasickou hudbou, alternativou a jazzem, moje tři stálice jsou Classic Praha, Vltava a Radio 1.

A kteří jsou vaši oblíbení interpreti, autoři?

Například jsou to Helene Grimaudová, Erik Truffaz, Jamie Cullum, Alisa Weilersteinová, Max Richter, Brad Mehldau či Kristin Lash a samozřejmě Tomáš Kačo, se kterým mám možnost spolupracovat. Ráda též sleduji všechny mentory, kteří spolupracují s naší akademií a kterým se mimořádně daří, jejich nahrávky sbírají početná ocenění. Počínaje Ivo Kahánkem, Kateřinou Kněžíkovou, Karlem Košárkem až po Beatu Hlavenkovou.

Se kterým spisovatelem byste zašla na kávu?

Ráda čtu životopisy významných osobností, takže kávu bych si dala s Walterem Isaacsonem. Jak jinak, povídali bychom si o Leonardu da Vincim.

Se kterým muzikantem byste ráda podnikla cestu kolem světa?

S Ninou Simone. A stačilo by mi jen ji poslouchat.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě musíte přečíst?

Do příštího roku mě čeká Komenského Labyrint světa a ráj srdce, což bude takové studijně‑pracovní čtení.

A kterou hudební skladbu ještě musíte slyšet?

Těším se na každou premiéru. Nová tvorba je fascinující a potřebná, definuje nás.