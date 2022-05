Ukrajinského podnikatele Andreje Stavnicera ta otázka nezaskočila. Při debatě organizované tento týden Aspen Instituty z Prahy a Kyjeva jsem se ho zeptal, jak vidí budoucnost korupce na Ukrajině, kam Češi a další Evropané i Američané nebo Kanaďané posílají jako dary v přepočtu desítky miliard korun či přímo dodávky zboží včetně zbraní.

Ukrajina v loňském žebříčku vnímání korupce organizace Transparency International skončila na 122. místě ze 180 zemí. Česko bylo devětačtyřicáté. Zkušenost s podplácením úředníka veřejné správy mělo loni 23 procent Ukrajinců. I když teď všichni ukazují na ruskou armádu jako na příklad korupce, která ozbrojené složky ochromuje, Ukrajina neměla pověst o mnoho lepší.

„Ve válce je hodně věcí černých a bílých. Doufám, že se politické prostředí vyčistí, že lidé nebudou korupci tolerovat,“ odpověděl Stavnicer, jehož logistická firma před válkou řídila jeden z ukrajinských mořských přístavů. Teď na západní Ukrajině, v Polsku i v Rumunsku zřídil a provozuje logistická centra pro dovoz pomoci.

A pak dodal něco, co mě vrátilo o třicet let zpět. „Jsou ale i takoví, kteří umí dělat korupci profesionálně, ve válce vidíme, jak jsou efektivní, ale po ní mohou být očištěni. Problém s válečnými hrdiny může být ten, že se stanou nedotknutelnými,“ řekl Stavnicer.

Vzpomněl jsem si na počátek 90. let a na to, jak se přes všechna embarga pašovaly do bývalé Jugoslávie zbraně, aby se měli Slovinci, Chorvati, Bosňáci a Albánci čím bránit před srbskou agresí. Mnozí z lidí, kteří se na nákupech a dovozu zbraní a dalšího kontrabandu podíleli, později skončili jako vážení politici a vedli své země k členství v Evropské unii nebo NATO.

Ukrajinci, celkem pochopitelně, poukazují na všechny špatnosti v Rusku. Tamní všudypřítomná korupce jim to usnadňuje. Ale až válku Kyjev vyhraje, což velká část expertů předvídá, budou si muset ukrajinští politici i jejich voliči položit otázky kolem korupce dost hlasitě.

Další účastnice diskuse Aspen Institutů, Natalie Jaresková, v USA narozená Ukrajinka, která byla dva roky ministryní financí vlasti svých předků, zdůraznila, že Ukrajině by v očištění od korupce pomohlo to, s čím mají zkušenost země střední Evropy, jako je Česko: tedy jasně nalinkovaná cesta ke vstupu do Evropské unie. „Korupce je součástí lidské přirozenosti. Snížit ji může fungování institucí, které je potřeba během takové cesty do EU vybudovat,“ řekla.

Andrej Stavnicer pak navrhl, aby západní instituce při poválečné obnově Ukrajiny uvolňovaly peníze výměnou za reformy uvnitř ukrajinského státu.

Takže závěr je vlastně natolik banální, až je revoluční: nabídněme Ukrajině jasnou cestu k členství v Evropské unii. Přinejmenším technicky to Ukrajincům umožní radikálně omezit korupci. To, že do Evropy patří hodnotově, dokazují každý den svou prolitou krví.