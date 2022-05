Malcolm Gladwell: The Bomber Mafia, Penguin, 2021 Foto: Penguin

Které knihy máte teď na nočním stolku?

To množství je bohužel připomínkou toho, že knížky nakupuji rychleji, než je stíhám číst. Brzy se chystám začíst do poslední knihy Malcolma Gladwella s názvem The Bomber Mafia. Tak se za druhé světové války říkalo skupině amerických vojáků, kteří byli přesvědčeni, že pro úspěch v boji jsou klíčové těžké bombardovací letouny s dlouhým doletem. Těším se, že se Malcolm Gladwell nad známými i neznámými historickými fakty zamyslí zase originálním způsobem.

Máte zvláště oblíbenou knihu?

Na okenním parapetu máme doma po celou zimu stále v pohotovosti encyklopedii Ptáci od Larse Svenssona, v níž si ráda hledám, kdo právě zavítal do jednoho z krmítek na zahradě.

Máte pak také zvláště oblíbeného autora?

Robert A. Caro: The Power Broker, Bodley Head, 2015 Foto: Bodley Head

Většinu mých dovolených provázejí detektivky „In death“ z pera J. D. Robb, což je pseudonym Nory Robertsové. Nedávno vyšla už 50. kniha této populární „guilty pleasure“ série. Příběhy se odehrávají kolem roku 2058 a newyorská policie má k dispozici mnoho úžasných technologií, jako jsou třeba létající automobily.

Co jste ráda četla, když jste byla holka?

První knížkou, kterou jsem si zamilovala, byly Děti z Bullerbynu. Sen o vlastním dětském pokoji jsem si pak splnila prostřednictvím svých dvou starších dětí, které jej – stejně jako hlavní hrdinka knihy Astrid Lindgrenové – dostaly v den sedmých narozenin. Milovala jsem taky Robinsona Crusoa a dodnes si někdy při mazání chleba vzpomenu, jak vyrobil první máslo.

Lucy Kellawayová: Re‑educated, Penguin, 2021 Foto: Penguin

Kterou knihu si ještě musíte přečíst?

Chystám se na knihu The Power Broker, která v roce 1974 získala Pulitzerovu cenu a měla velký vliv na urbanisty a politiky v celých Spojených státech. Zaobírá se kariérou Roberta Mosese, nejvlivnějšího a nejkontroverznějšího amerického urbanisty 20. století.

Se kterým autorem nebo autorkou byste ráda zašla na dobrou kávu?

S Lucy Kellawayovou, bývalou reportérkou Financial Times. Její satirické sloupky každé pondělí nám, čtenářům z řad manažerů, dlouhá léta připomínaly, abychom se nebrali tak vážně. Stejně jako většina jejích fanoušků jsem byla zvědavá, jak Lucy Kellawayová bude s odstupem času hodnotit své rozhodnutí opustit post respektované britské novinářky a stát se učitelkou na střední škole ve východním Londýně. Naštěstí na většinu otázek, které si její čtenáři kladli, odpověděla v knížce Re‑educated. Otevřeně a vtipně v ní glosuje svůj osobní život, nabízí ale také zajímavý pohled na specifika výuky na střední škole ve vyloučené lokalitě.