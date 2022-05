Indie, Pákistán

Až padesátistupňová vedra zasáhla miliony lidí v jihoasijských zemích

Extrémní vedra zasáhla tento týden Indii a Pákistán. V některých částech těchto asijských zemí teploty překonaly rekordy. Meteorologové v pákistánské provincii Balúčistán, která leží na západě země, naměřili téměř 50 stupňů Celsia. Vysoké teploty jsou přitom na jaře velmi neobvyklé, horka doposud přicházela později. Dopady klimatických změn mají pro obě země nedozírné následky. Lidé se nedokážou s vysokými teplotami vyrovnat. Úřady proto v některých oblastech zavřely školy a nabádají obyvatele, aby dostatečně pili a raději zůstávali doma. Jinde zase vedro poničilo zemědělskou úrodu.

Velká Británie

Vážný průběh covidu‑19 má na mozek vliv jako dvacet let stárnutí

Ačkoliv odborníci již delší dobu vědí, že nemoc covid‑19 krátkodobě ovlivňuje kognitivní – poznávací – schopnosti pacientů, možné dlouhodobé dopady nebyly známé. Výzkum vědců z britské Cambridgeské univerzity publikovaný minulou neděli v časopise eClinical Medicine to ale mění. Ve studii porovnávali 46 pacientů s vážným průběhem covidu‑19 s kontrolní skupinou 460 lidí. A ukázalo se, že covid měl dopad na mentální schopnosti ještě po šesti měsících od nákazy podobný, jako by pacienti zestárli o dvacet let – z padesáti na sedmdesát – nebo ztratili 10 bodů IQ. Nemoc nejvíce zasáhla verbální funkce. „Kognitivní zhoršení je běžné u mnoha neurologických poruch včetně demence nebo i běžného stárnutí, ale vzorce, které jsme pozorovali u covidu, jsou naprosto odlišné od všech doposud známých,“ uvedl autor výzkumu neurovědec David Menon.