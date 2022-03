Václav Smil: Čísla nelžou, Kniha Zlín, 2021 Foto: Kniha Zlín

Které knihy máte teď na nočním stolku?

Žánry v četbě rád střídám, takže na stolku mám knížky historické, sci‑fi i detektivky.

Je mezi nimi kniha, která se víc než jiná hodí do této doby?

Jednoznačně je to kniha Čísla nelžou od Václava Smila. Zaujalo mě, jak se dá na základě objektivních informací a statistiky odpovědět na mnoho složitých otázek naší doby.

Zabýváte se uměním, je to – dá se říct – vaše rodinné řemeslo. Čtete si tedy stále rád o umění?

Samozřejmě. Během pracovních stáží jsem měl mnoho knih také jako povinnou četbu. Nyní mě baví si pročítat publikace, na jejichž vydání se podílí naše galerie. A pak dostávám mnoho monografií jako dar od umělců, takže jsem dobře zásoben.

Terry Deary: Děsivé dějiny – Úžasní Řekové, Egmont, 2017 Foto: Egmont

Co jste rád četl, když jste byl kluk?

Zbožňoval jsem knihy z edice Děsivé dějiny, které píše britský spisovatel Terry Deary. Jsou to dějepisné knížky, ale psané vtipnou formou pro děti. Rodiče mi nakoupili snad úplně všechny tituly.

Máte kromě Terryho Dearyho ještě jiného oblíbeného autora?

Bude to znít asi trochu mainstreamově, ale mám moc rád Dana Browna. Umně kombinuje historii s vymyšleným příběhem, který má vždy neočekávané rozuzlení. Člověk se nenudí, a ještě se poučí.

A který obraz je váš oblíbený?

Jen jeden? To je vždy těžké a nefér vůči ostatním. Mohu ale zmínit třeba obraz Františka Kupky Autour d’un point, který visí v pařížském Centre Pompidou. Zpodobňuje jeden bod, ale okolo něho Kupka rozpohyboval hru barev a geometrických tvarů. I když je to zhruba sto let staré dílo, máte pocit, že ho vytvořil současný digitální umělec.

Dan Brown: Ztracený symbol, Argo, 2010 Foto: Argo

Který obraz musíte ještě vidět na vlastní oči?

Poslední večeři od Leonarda da Vinciho, která je v Miláně.

Kterého spisovatele byste chtěl pozvat na kávu?

Jana Wericha. A nevadilo by, kdyby dorazil s Jiřím Voskovcem. Chtěl bych se hlavně zeptat na zdroj jejich inspirace a také na to, jak vidí dnešní svět. Chytrý humor, optimismus a nadhled jsou totiž pro mě důležité.

A se kterým výtvarníkem byste se nebál letět přes oceán?

Rád bych letěl s Františkem Kupkou. Nevím, jak moc bychom si povídali, ale snad bych mohl sledovat, jak maluje oblohu s mraky. Tyto jeho obrazy jsem už viděl, je z nich cítit nadšení a rozrušení, které Kupka kdysi v letadle prožíval. Tak to bych chtěl: sledovat, jak Kupka maluje mraky.