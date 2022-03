Itálie

Vláda chce k ubytování běženců poskytnout domy mafiánů

Italské úřady sepisují seznam nemovitostí zabavených mafii, aby v nich ubytovaly přijíždějící ukrajinské uprchlíky, oznámila italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová. Podle ministryně agentura, která má na starosti majetek zabavený mafii, začala zkoumat, které nemovitosti by se hodily ke krátkodobému či dočasnému ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Do Itálie od začátku ruské invaze zatím dorazilo přes 17 tisíc ukrajinských občanů, většinou žen a dětí, uvedlo v úterý ministerstvo vnitra. Předseda Demokratické strany Enrico Letta upozorňuje, že se Itálie musí připravit také na přijetí Rusů prchajících z Ruska, které se podle něho mění čím dál více ve vězení.

Brazílie

Vědci varují před bodem obratu, kdy se prales přestane obnovovat

Amazonský prales se blíží takzvanému bodu obratu, kdy stromy začnou ve velkém umírat. Ve své studii to uvedla skupina vědců, která analyzovala satelitní snímky pořízené v posledních 30 letech. Svou zprávu v pondělí zveřejnili v časopise Nature. Podle vědců na prales dopadají klimatické změny i kácení. Porost ztrácí odolnost a schopnost obnovy po obdobích sucha a požárech. Jeho velké části se už proměnily v savanu, která nedokáže zadržovat vodu. Podle zprávy nelze přesně odhadnout, kdy bod obratu nastane. Jakmile však přijde, už nebude cesty zpět. Dopady na tamní obyvatele, živočichy i rostliny, a potažmo na klima celé Země pak podle vědců budou „devastující“.

Dřevorubec kácející strom v deštném pralese. Foto: ČTK

Španělsko

Naděje na snazší léčbu rakoviny slinivky se zvýšila

Rakovinu slinivky břišní by v budoucnu mohlo být možné odhalit podstatně dříve než dnes. Tým španělských vědců vydal v úterý v odborném časopise Gut studii, která ukazuje, že tento druh rakoviny lze diagnostikovat pomocí změn střevních mikrobů ve stolici. Svoji metodu vědci otestovali na 136 pacientech v nemocnicích v Madridu a v Barceloně. Dařilo se jim přitom odhalit nemoc bez ohledu na to, v jakém stadiu byla. Právě to, že rakovina slinivky nejprve probíhá bezpříznakově, a nemoc je tedy diagnostikována pozdě, léčbu komplikuje a vede k častějším úmrtím. Choroba je celosvětově dvanáctým nejčastějším nádorovým onemocněním. Více než pět let po jejím odhalení přežívá podle statistik méně než jeden člověk z 20 nemocných.

Polsko

Nemám k vám úctu. Polský starosta obdaroval Mattea Salviniho tričkem s Putinem

Brojil proti migraci a netajil se podporou ruského prezidenta Vladimira Putina. Teď italský populistický politik a šéf tamní krajně pravicové strany Liga Matteo Salvini přijel do města Přemyšl na polsko‑ukrajinské hranici, aby podle svých slov pomáhal těm, kteří utíkají před válkou. Jeho obrat ale nebyl po chuti místním politikům. Starosta města, které se stalo pro uprchlíky vstupní branou do Evropské unie, Wojciech Bakun, uvítal v úterý Salviniho tím, že mu dal tričko s Putinovou podobiznou a nápisem „ruská armáda“. Byl to odkaz na dobu, kdy se Salvini nechal na Rudém náměstí v Moskvě fotografovat v triku s Putinovým portrétem. „Nemám k vám žádnou úctu,“ dodal starosta. Italský politik na kritiku reagoval tím, že jej pohled polské levice nezajímá.

Matteo Salvini se v minulosti nechal na Rudém náměstí v Moskvě fotografovat v triku s Putinovým portrétem. Foto: Twitter

Antarktida

Objevený vrak lodi Endurance je nebývale zachovaný

Ztroskotanou loď Endurance slavného britského polárníka Ernesta Shackletona objevil po více než sto letech tým 64 expertů – techniků, polárních vědců, meteorologů, archeologů a historiků. Loď uvízla v ledu v roce 1915, kdy Shackleton vyplul k Antarktidě, aby jako první člověk přešel přes jižní pól. Expedice ale selhala. Tým expertů se vydal hledat Endurance z Kapského Města. Podle ředitele expedice Mensuna Bounda, který úspěch ohlásil v úterý, je Endurance stále v dobrém stavu. Bound ji dokonce označil za „nejkrásnější dřevěný vrak, jaký kdy viděl“. Ke stavu Endurance řekl, že „je ve vzpřímené poloze, vyčnívá z pískového dna, je neporušená a úžasně zachovalá. Na zádi je dodnes vidět nápis Endurance.“