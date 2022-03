Válku, zvláště druhou světovou, máte jistě pořádně načtenou. Čtete si o ní i teď?

Volodymyr Vjatrovyč: Ukrajinské 20. století, Academia, 2020 Foto: Academia

Období let 1938 až dejme tomu 1953 bylo tak napěchováno událostmi, že je co načítat tak na tři životy, minimálně. Témata jsem určitě tedy nezměnil, ale v rámci zachování duševního zdraví tyto knihy ředím – většinou literaturou kulturně‑vlastivědnou. Nedávno jsem přečetl tři skvělé historicko‑kulturní průvodce: Halič – putovanie po stratenom svete Martina Pollacka, Košíře mýtické a literární od Martina C. Putny a Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou od Petra Karlíčka. Ale po večerech také píši, aby měli co číst ostatní.

Kterou knihu byste teď všem doporučil jako „povinnou“ četbu?

Určitě Ukrajinské 20. století Volodymyra Vjatrovyče a Krvavé země profesora Timothyho Snydera. A možná, vzhledem k chování ruského diktátora, také něco na téma psychopatie a narcismu.

A když bychom se chtěli dovědět vůbec víc o diktátorech?

Timothy Snyder: Krvavé země, Paseka, Prostor, 2013 Foto: archiv Foto: Paseka a Prostor

O většině těchto prezentů existuje řada kvalitních monografií jak v češtině, tak angličtině. Například monografie Victora Sebestyena o Leninovi nebo Conquestův Velký teror. To jsou knihy, které ukazují, čeho je Putin dědicem a následovníkem.

Kterou knihu byste doporučil zvláště mladým Čechům a Evropanům, aby víc pochopili?

Všechny už zmíněné knihy a k tomu Každodenní stalinismus Sheily Fitzpatrickové nebo Figesovu práci Šeptem. Ohledně vztahu českých zemí a Ruska se jistě vyplatí číst Brodova kniha Moskva – objetí a pouto, ale také Moskva – hranice od Jiřího Weila, který zakusil náruč ruského stalinismu osobně.

Máte přece jen nějakou knihu, jež vám dnes dokáže zvednout náladu?

Orlando Figes: Šeptem, Pavel Dobrovský – Beta, 2009 Foto: Beta

Brzy v Academii vydáme Paměti finského maršála Mannerheima. Myslím, že popis odporu Finů proti Sovětskému svazu v roce 1939 by dnes mohl zvednout náladu leckomu.

Se kterým autorem byste zítra ráno chtěl zajít na dobrou kávu a na co byste se jej chtěl zeptat?

Dobrou kávu moc neocením, ale určitě by mě zajímalo, jak vidí momentální situaci v opět „krvavých zemích“ profesor Snyder.

A s kým byste neváhal dnes večer sednout do auta a vydat se na polsko‑ukrajinské hranice?

Jel bych se svou ženou. Po cestě bychom si povídali o Hitlerovi naší současnosti a o odvaze a statečnosti Ukrajiny.