Severní Korea

Kim Čong‑unovi hackeři kradou peníze na jadernou bombu

Západní sankce namířené proti severokorejskému režimu mají sloužit nejen jako trest za předchozí raketové zkoušky. Jejich cílem je také zamezit, aby tamní komunistický režim vedený diktátorem Kim Čong‑unem měl dostatek peněz na další vývoj jaderné bomby. Severní Korea se však omezení snaží obcházet. Podle nejnovějšího zjištění britského listu The Times k tomu využívá i rozsáhlé krádeže kryptoměn. Zatímco běžní Severokorejci nemají k internetu přístup, tamní státem řízená hackerská skupina Lazarus využívá nejmodernějších technologií a metod k tomu, aby se měn jako třeba bitcoin zmocnila. Podle britských novin takto tamní hackeři získali pro účely režimu už stovky milionů dolarů.

USA

Bývalý prezident Donald Trump spustil novou sociální síť

Uživatelé v USA si mohou od pondělí z obchodu App Store zdarma stáhnout aplikaci, která jim umožní přístup na novou sociální síť mediální společnosti bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Aplikace se nazývá Truth Social a funkčně je blízkou kopií sociální sítě Twitter. Ta byla oblíbenou platformou bývalého šéfa Bílého domu do doby, než mu sociální síť krátce po nepokojích v sídle Kongresu z loňského 6. ledna zablokovala účet. Učinila tak proto, že podle ní Trump svými příspěvky podněcoval k násilí. Uživatelé na nové sociální síti mohou posílat krátké příspěvky, které se v aplikaci označují jako „pravdy“, jež mohou další lidé sdílet, označit srdíčkem nebo na ně reagovat. Za aplikací stojí firma Trump Media & Technology Group (TMTG), podle níž má nová sociální síť skoncovat s „politickou diskriminací“ a stát se prostředkem boje proti vlivu velkých technologických firem. Podle agentury Reuters není zcela jasné, kdo rychlý růst společnosti financuje.

Aplikace Donalda Trumpa se nazývá Truth Social a funkčně je blízkou kopií sociální sítě Twitter. Foto: Reuters

Austrálie

Vědci dokázali „vypěstovat“ lidské kosti pomocí ultrazvuku

Kmenové buňky mají úžasnou schopnost změnit se v libovolný typ buňky. Například někteří plazi je umí využít k dorůstání celých končetin, u lidí to zatím nebylo možné. Nyní ale australští vědci z Královského technologického institutu v Melbourne přišli na způsob, jak lze pomocí kmenových buněk obnovit lidské kosti. Podle práce, kterou výzkumníci publikovali minulý týden, stačí použít ultrazvuk a zamířit ho na místo, kde je potřeba vytvořit novou kost. A to jen na 10 minut denně po dobu pěti dní. Metoda by mohla být využita pro obnovení kostí u pacientů s rakovinou nebo s jiným degenerativním onemocněním. „Tato metoda nepotřebuje žádné speciální léky, a je tak velmi snadno aplikovatelná,“ uvedla autorka výzkumu Amy Gelmiová.

Saúdská Arábie

Vlaky mezi Mekkou a Medinou budou řídit ženy. Španělská společnost jich vybírá třicet

S takovým zájmem nikdo nepočítal. Španělská železniční společnost Renfe oznámila, že hledá 30 žen, které by jako strojvedoucí řídily její rychlovlaky v Saúdské Arábii. Přihlásilo se 28 tisíc zájemkyň. Renfe uvádí, že v zemi, kde ještě nedávno nemohly ženy řídit ani auto, chce pro ně vytvořit pracovní příležitosti. Saúdskoarabské ženy pracují především ve školství či zdravotnictví, ale uplatnit se mimo tyto obory je pro ně těžké. Prvním testem, který posuzoval například úroveň angličtiny, prošla polovina přihlášených. Vybraných 30 uchazeček čeká roční placené školení. Až jej dokončí, budou řídit vlaky mezi Mekkou a Medinou. Renfe už v zemi zaměstnává na 80 strojvedoucích a dalších 50 školí.

V Saudské Arábii ještě nedávno nemohly ženy řídit ani auto. Foto: Reuters

Hongkong

Asijské město zasáhl omikron, všichni obyvatelé musí na testy

Obyvatele Hongkongu, takzvané zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, čekají hromadné testy na koronavirus. Ve zhruba sedmiapůlmilionovém asijském městě rychle roste počet případů, které má na svědomí nakažlivější varianta koronaviru, omikron. Každý den přibývá okolo pěti tisíc nakažených. Experti z Hongkongské univerzity očekávají, že omikronová vlna dosáhne vrcholu za několik týdnů, kdy by počet nakažených mohl dospět až ke 180 tisícům denně. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová proto rozhodla, že testování se musí podrobit všichni obyvatelé města. V praxi to znamená, že lidé budou muset projít třemi PCR testy během sedmi dnů. Testování úřady plánují na březen.