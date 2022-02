USA

Spotify vám pohltí duši. Young vyzval zaměstnance k odchodu

Spor mezi kanadsko‑americkým hudebníkem Neilem Youngem a streamovací službou Spotify pokračuje. Young po muzikantech vyzval k odchodu ze Spotify také zaměstnance švédské firmy. „Zmizte odtamtud, než to pohltí vaši duši,“ prohlásil písničkář. Kritizoval hlavně šéfa firmy Daniela Eka, jemuž jde podle Younga jen o peníze, nikoliv o umění. Neil Young stáhl ze služby své písně kvůli tomu, že dává prostor tvůrci podcastů Joeu Roganovi. Jeden z nejpopulárnějších amerických moderátorů podle zpěváka šíří dezinformace o vakcínách proti covidu. Spotify má s Roganem dohodu na výhradní distribuci jeho pořadu. Americká média odhadla hodnotu smlouvy zhruba na 100 milionů dolarů, v přepočtu asi 2,1 miliardy korun.

Švýcarsko

Díky páteřnímu implantátu může ochrnutý muž chodit

Pět let paralyzovaný Ital Michel Roccati může opět chodit. Muži, který se zranil při nehodě, jež mu způsobila úplné přerušení páteřního kanálu, pomohl výzkum švýcarských vědců. Jejich implantát voperovaný Roccatimu do páteře zesiluje nervové signály z mozku a posílá je dál do nohou, které tak Ital může opět ovládat. Michel Roccati je prvním z devíti stejně postižených pacientů, kterým byl implantát úspěšně voperován a vrátil jim schopnost chodit. Údaje tento týden publikoval prestižní vědecký časopis Nature Medicine.

Velká Británie

Obézní mohou zhubnout díky injekcím. Léčba je pro nemocné

Britský poradenský institut NICE v úterý doporučil anglické zdravotní službě NHS lék, který má pomoci lidem s obezitou shodit nadbytečnou váhu. Pacientům je při léčbě každý týden podávána injekce, po které se cítí sytější, a následně méně jedí. Klinické testy ukázaly, že lidé po injekcích zhubli v průměru až o desetinu celkové váhy (okolo 13 kilogramů). Testovaní pacienti se zároveň zdravě stravovali a cvičili, píše zpravodajský server BBC. NICE doporučil preparát semaglutid, známý také jako Wegovy, který se používá i při léčbě cukrovky. Určen má být pro dospělé s alespoň jedním onemocněním souvisejícím s vysokou tělesnou hmotností, jako jsou například srdeční potíže nebo spánková apnoe. Zároveň musí jejich index tělesné hmotnosti (BMI) přesahovat hodnotu 35. Ve výjimečných případech se k léku, který si pacienti podávají sami pomocí aplikátoru, dostanou i lidé s BMI 30 a výš.

V letech 2018 až 2019 anglické nemocnice přijaly 11 117 lidí, jejichž zdravotní problémy přímo s obezitou souvisely. Foto: Shutterstock

Francie

Pivovar prodává modré pivo. Za barvu vděčí řase

Francie je zemí rozlehlých vinic a vína. Přesto tam dokázal zabodovat malý pivovar Hoppy Urban Brew ze severofrancouzského města Roubaix. Vyrábí specialitu: modré pivo. „U veřejnosti vzbuzuje obrovský zájem a zvědavost,“ řekl k tomu Sébastien Verbeke, který v pivovaru pracuje. Nápoj za svou barvu vděčí řase, která nese název spirulina a díky vysokému obsahu bílkovin, minerálů a vitaminů se jí přezdívá superpotravina. Pivo má podle výrobce lehkou chmelovou chuť s ovocnými tóny. Vařením modrého nápoje na sebe chce pivovar upozornit a přilákat nové zákazníky. Při výrobě piva spolupracuje s francouzskou firmou Etika Spirulina, která chce zvýšit poptávku po této řase.

Řecko

Podcasty a QR kódy. Řecká vláda chce do výuky ve školách více zapojit internet

Do řeckých škol míří moderní technologie. Tamní ministerstvo školství podle listu Kathimerini umožní žákům a studentům používat nové typy učebnic a učebních pomůcek. Ty mají obsahovat například QR kódy, jejichž prostřednictvím se žáci dostanou k doplňkovým materiálům na internetu. Využívat budou třeba podcasty nebo digitální hry. V průměrné učebnici o zhruba 150 stranách má být alespoň 80 takových odkazů. Zatím není jasné, kdy přesně se žáci začnou pomocí těchto technologií učit. Ministerstvo uvedlo, že podrobnosti teprve oznámí. Novinky by se podle úřadu měly týkat mateřských, základních a středních škol.