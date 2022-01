Které knihy máte právě na nočním stolku?

Martin Řezníček: Rozpojené státy, Argo, 2020 Foto: Argo

Noční stolek mám malý, takže na něm žádné knihy neleží. Rozečteny mám Rozpojené státy od Martina Řezníčka. To je můj vlastní dluh od loňského jara, kdy jsem nastoupil do funkce generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Rád bych si srovnal vidění USA optikou svou versus optikou zde po léta působícího bravurního novináře. Druhá rozečtená kniha je Můj příběh od Alexe Fergusona. Autobiografie úspěšného trenéra fotbalového klubu Manchester United. Inspirující osobnosti, která pozvedla upadající značku k nezapomenutelné budoucnosti. A do třetice je to Jiří Kubeš a kolektiv – V zastoupení císaře. Návrat k jednomu z témat vysokoškolského studia a kvalitní odborné práci mého školitele i řady našich kolegů a kolegyň.

Existuje autor, k jehož knihám se vracíte?

Alex Ferguson: Můj příběh, Mladá fronta, 2014 Foto: Mladá fronta

Bohužel nemám tolik času, abych se mohl vracet. V posledních letech jsem udělal jen jednu výjimku, kdy jsem se po řadě let vrátil k několika klasickým dílům světové literatury, abych zjistil, zdali je vnímám jinak než před více než dvaceti lety. Nicméně mezi autory, jejichž knihy, ať již odborné či populární, rád čtu, patří Walter Isaacson, Tomáš Sedláček či Dušan Třeštík.

Co jste rád četl, když jste byl kluk?

Přestože jsem od dětství velkým čtenářem, okruh mého čtiva nebyl nijak zvláštní či výjimečný. Do tohoto okruhu patří například Čapkova Dášenka, Nepilův Baryk, foglarovky či romány Julese Verna. Později pak přibyla povinná školní literatura a další knihy. Oblasti mého zájmu jsou dlouhodobě prakticky bezbřehé a rozšiřující se dodnes.

Kterou knihu si v tomto životě ještě určitě musíte přečíst?

Walter Isaacson: Leonardo da Vinci, Práh, 2018 Foto: Práh

Na to nelze odpovědět jinak, než že věřím, že mě budou stávající autoři (ale přirozeně i ti dosud neobjevení) neustále překvapovat novými publikacemi, jež mi otevřou obzory a budou mi přinášet radost. Doufám tak, že si přečtu ještě řadu knih, o jejichž obsahu zatím nemám ani zdání.

Se kterým autorem byste rád zašel na pivo?

Asi by nešlo výhradně o jednoho autora, respektive inspirativní osobnost. Velmi by mě však zajímalo připojit se k futurologickému „kulatému stolu“, u nějž by společně seděli Leonardo da Vinci, Jules Verne a Steve Jobs. V ten moment bych asi neměl odvahu klást jakékoli otázky a jen soustředěně naslouchal jejich hovoru.

A se kterým autorem byste se nebál absolvovat let přes oceán?

Asi bych nebyl dobrým společníkem, neboť po nástupu do letadla většinou rychle usínám. Ať již směřuji na sever, nebo na jih, mým společníkem na cestách bývá spíše hudba či audiozáznamy legendárních děl Divadla Járy Cimrmana.