Afghánistán

Tálibán zakázal ženám cestovat bez doprovodu mužů

Hnutí Tálibán, které se v létě znovu dostalo k moci v Afghánistánu, opět omezilo práva žen. Podle nedělního vyjádření ministerstva pro podporu ctnosti a prevenci neřesti ženy nyní nemohou samy cestovat na delší vzdálenosti. Na cestách přesahujících 72 kilometrů je musí doprovázet příbuzný muž. Řidiči mohou svézt jen ženy zahalené do hidžábu, jenž zakrývá vlasy, dekolt a krk. Ministerstvo současně řidičům zakázalo, aby si v autech pouštěli hudbu. Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch uvedla, že je to další z restrikcí, jež postupně dělají z žen vězně. S příchodem Tálibánu se život žen v zemi výrazně změnil, mnohé musely odejít z práce, kde je nahradili muži. Většina středních škol je dívkám uzavřena.

Egypt

Archeologové digitálně otevřeli faraonovu mumii

Po třech tisíciletích egyptští badatelé znovu otevřeli mumii faraona Amenhotepa I., tentokrát však digitálně. Zatímco mumie ostatních faraonů z dob starého Egypta zkoumali vědci i v moderní době, tu Amenhotepovu se naposledy podařilo otevřít v 11. století před naším letopočtem, tedy asi 400 let po vladařově smrti. Egyptologové nyní nechtěli zásahem poničit zdobení a obličejovou masku vykládanou barevnými kameny. V odborném časopise Frontiers in Medicine v úterý uvedli, že se jim mumii nakonec podařilo otevřít digitálně prostřednictvím trojrozměrné výpočetní tomografie. Díky ní zjistili, že faraonovi bylo v době smrti přibližně 35 let, a určili také jeho fyzickou podobu.

Digitálně "otevřená" mumie faraona Amenhotepa I. Foto: ČTK

Indie

Ronaldova socha oživila koloniální spory

Nová socha portugalské fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda, kterou v úterý vztyčili v západoindickém státě Goa, rozdělila tamní obyvatele. Příznivci věří, že oslava populárního hráče může přivést děti a mladé lidi ke sportování. Fotbal je v oblasti populárním sportem a nabírá na oblibě v celé Indii. Kritici by však raději viděli připomínky místních sportovců. Uráží je, že odhalení sochy proběhlo v roce, kdy si Goa připomíná 60 let od získání nezávislosti právě na Portugalsku. Během odhalování sochy kritici uspořádali manifestaci, během níž mávali na protest černou vlajkou.

Španělsko

Farma chobotnic? Jako bychom chovali na maso mimozemšťany

Zabijí žraloka, otevřou víko sklenice zvenku či zevnitř nebo dokážou vyrobit nástroje z kokosů a mušlí. Chobotnice dlouhé roky překvapují vědce svou inteligencí, díky které podle odborníků připomínají spíš chytré mimozemšťany. Proto také vědci kritizují, že se ve Španělsku v příštím roce otevře první farma na chov chobotnic na světě, která by měla produkovat tři tisíce tun masa ročně. U bezobratlých ale evropská legislativa nepočítá s tím, že živočichové cítí emoce a bolest, proto mohou být chováni v libovolných podmínkách. Chobotnice jsou ale výjimečné a vysoká inteligence se u nich vyvinula nezávisle na inteligenci primátů.

Chobotnice překvapují vědce svou inteligencí, díky které podle odborníků připomínají spíš chytré mimozemšťany. Foto: ČTK

Francie

Pařížská radnice má plán, jak vyčistit řeku Seinu, aby se v ní dalo koupat

Paříž má plán, jak udržet Seinu čistou tak, aby se v ní dalo koupat. Buduje obrovskou nádrž na zachycování dešťové vody, která má zabránit vylévání odpadních vod do řeky, když městská kanalizace přeteče během silných dešťů, napsala v úterý agentura Bloomberg. Nová nádrž na dešťovou vodu bude mít kapacitu 46 tisíc metrů krychlových a bude stát 1,4 miliardy eur. Na povrchu nebude vidět a bude nad ní dostatek místa pro růst stromů. Podzemním potrubím bude napojená na kanalizaci na obou stranách Seiny. Po odeznění přívalového deště během 24 hodin přečerpá svůj obsah zpět do kanalizačního systému.