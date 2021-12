Seznamte se s dvaačtyřicetiletou Malťankou Robertou Metsolaovou, pravicovou političkou, posledních devět let poslankyní Evropského parlamentu a od ledna příštího roku možná jeho novou předsedkyní. V historii unijního sněmu teprve třetí ženou v čele této instituce.

Donedávna to vypadalo, že cesta energické Malťanky na vrchol parlamentu bude hladká. Podporovaly ji všechny klíčové síly, konzervativci, stejně jako socialisté a liberálové. Pak ale několik europoslanců připomnělo její hlasování o interrupcích.

Metsolaová vždy hlasovala proti potratům nebo jen právu žen rozhodovat o svém těle. Její domovský stát, maličká Malta, má jeden z nejpřísnějších protipotratových zákonů na světě a jako jediná země Evropské unie zakazuje interrupce bez výjimky. Když Malta vstupovala do unie v roce 2004, stejně jako Česko, vyjednala si dodatek ke smlouvě, podle něhož nikdo nikdy nebude ostrovnímu státu mluvit do jeho politiky ochrany života, kterou má vepsanou přímo v ústavě.

Evropští poslanci v minulosti opakovaně kritizovali kriminalizaci potratů v některých státech unie. Vyzývali k respektování faktu, že jsou to samy ženy, kdo by měl rozhodnout o vlastním těle. A stejně jako zbytek Evropy byli letos na podzim šokováni úmrtím mladé Polky, které tamní lékaři po zpřísnění protipotratového zákona odmítli – zřejmě v obavě z postihů, jež by na ně mohly dopadnout – odstranit z těla mrtvý plod.

Proti kandidatuře Roberty Metsolaové se následkem toho ozvali liberálové a socialisti. Kritičtí byli hlavně Francouzi mezi nimi. Bývalý novinář a nyní europoslanec za liberály Bernard Guetta poukázal na to, že zejména Francouzi by měli být nositeli pochodně za práva a svobody žen, protože první ženou v čele přímo voleného europarlamentu byla Francouzka Simone Veilová – válečná hrdinka, přeživší holokaustu, bojovnice za emancipaci žen a iniciátorka zákona z roku 1975, který ve Francii zlegalizoval interrupce. „Nemůžu proto hlasovat pro kandidátku, jejíž podpora by mohla být interpretována jako ústupek od ochrany práv žen,“ citovala Guettu agentura Agence Europe.

Samotné Robertě Metsolaové může znít paradoxně, když ji, plně pracující matku čtyř malých dětí, někdo podezřívá, že by byla lhostejná k otázkám emancipace a práv žen. Dění v Evropě se do bruselské politiky ale propisuje a ten, kdo se nyní staví proti interrupcím, se šikuje do řad polských fanatiků ochotných pro ideologii zmařit život jedné mladé matky.

Svoje hlasování proti potratům nadto Roberta Metsolaová nikdy plně nevysvětlila. Vždy se držela jen toho, že Evropská unie nemá v této věci pravomoci a Malta má právo na svůj specifický postoj. Její názor zůstává neznámý.

„Pro mě Roberta představuje svěží vítr, který potřebujeme,“ řekla HN europoslankyně a členka liberálů Dita Charanzová (za ANO). „Ocenila bych ale, kdyby na adresu zesnulé Polky a všeho, co se kolem toho děje, řekla, kde v tom vlastně stojí,“ dodala.