Frank Herbert: Duna, Baronet, 2020 Foto: Baronet

Které knihy máte momentálně na nočním stolku?

Dunu od Franka Herberta. Zaujal mě film a doslova mě aktivoval k tomu, abych si příběh přečetl v originále. Potom na mém nočním stolku leží kniha od Aleše Michla Reset ekonomiky – Po pandemii covidu‑19 čekejte nečekané. Shrnuje vývoj v uplynulých dvou letech, tedy těsně před pandemií a první rok a půl pandemie a její dopady na ekonomiku. Je to opravdu zajímavé ohlédnutí za tím, čím si aktuálně procházíme. A třetí kniha: Stát se investorem s podtitulem Jak ovládnout tvůrčí magii akciového trhu od Mikuláše Splítka. Zajímavý souhrn toho, jaké schopnosti a dovednosti by měl rozvíjet každý, kdo se chce věnovat investování – je tu i řada velmi dobrých odkazů na další tematickou literaturu.

Aleš Michl: Reset ekonomiky, Universum, 2021 Foto: Universum

Máte nějakého oblíbeného autora, k jehož knihám se rád vracíte?

V posledních letech nemám žádného zvláště oblíbeného autora. Spíše se dívám vpřed a hledám další nové tituly a nové autory, kteří mi rozšíří obzory.

Co jste rád četl, když jste byl malý kluk?

V mladším věku to byly především knihy od Karla Maye, pak následovalo sci‑fi, a tedy Isaac Asimov a jemu podobní, později došlo také na Jamese Herriota a příběhy o zvěrolékaři.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Mikuláš Splítek: Stát se investorem, Jan Melvil Publishing, 2020 Foto: JMP

Myslím, že jich je ještě mnoho, nemám vybranou jen jednu…

Se kterou autorkou byste rád zašel na sklenku dobrého vína a na co byste se jí chtěl zeptat?

Rád bych pozval na víno Lenku Elbe. Chtěl bych se jí zeptat, jak se má. Dlouho jsme se neviděli…

A se kterým autorem byste se nebál strávit dlouhý let přes oceán, anebo byste si dokonce troufl s ním ztroskotat na pustém ostrově?

Tyto dvě příležitosti jsou pro mě velmi odlišné. Pro let přes oceán bych si jistě vybral některého z byznysových autorů, například Aleše Michla nebo Tomáše Sedláčka. Bavili bychom se pak po celou cestu jistě o ekonomice a dalších souvisejících tématech. Na pustý ostrov bych si však určitě chtěl vybrat někoho jiného. Přece jen – dalších dvacet let se bavit o ekonomice, když je člověk mimo ni, by nebylo moc praktické. Takže bych preferoval někoho z autorů, kteří napsali knihy o přežití.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry