Příliš lidí by si do lebky jen tak pár otvorů vyvrtat nenechalo. Neil Harbisson má čtyři. Na přichycení speciální antény s kamerkou, kterou nosí na hlavě a jejímž prostřednictvím vnímá okolní záření. Na speciální zařízení, které frekvenci záření „vyklepává“ na vnitřní stranu jeho lebky, na Bluetooth připojení a na baterii. Díky tomu může Harbisson „poslouchat“ barvy a říká si první kyborg na světě. A jde ještě dál. Do těla si nechal zakomponovat kompas a uvažuje, že si na stáří pořídí ocas.

HN: Kterým směrem je teď od nás sever?

No, vlastně, nefunguje to tak dobře, jak jsme s kolegy Manelem de Aguasem a Moon Ribasovou doufali. Není to žádná složitá technologie, prostě jsme si do kolene implantovali kompas. Je to vlastně poetický pokus o probuzení dalšího smyslu. Existuje mnoho studií, které ukazují, že dříve lidé sever cítili stejně jako například holubi či některá mořská zvířata. Ale tuto schopnost jsme ztratili.

Na začátku experimentu vše fungovalo a sever jsem cítil i já, bylo to jako bublina. Ale později kompas zarostl do svaloviny a už nic necítím. Manel a Moon si je už nechali odstranit. Můj je stále v koleni. Hlavně u Manela bylo dost těžké kompas vyjmout, museli mu koleno hodně rozřezávat.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.