Vláčí za sebou tíhu padesáti roků v hudebním světě. Sedmdesátiletý baskytarista, zpěvák a skladatel Sting si proto mohl položit otázku: Má cenu se stále vracet na scénu, nebo je lepší stáhnout se do soukromí jako mnoho kolegů a jen si užívat? Anglický hudebník se rozhodl pro první řešení a po pětileté pauze vydal nové album The Bridge. Navazuje jím na svou starší tvorbu. A ta má váhu.

Už v šestadvaceti se Sting stal ikonou novovlnných The Police, kteří do své hudby zapojili prvky reggae. V pětatřiceti letech se pak vydal na sólovou dráhu a vytvořil na první poslech snadno rozeznatelný mix rocku, jazzu, folku, reggae, klasiky, new age a kdejakého druhu world music. Vrchol kariéry prožil v polovině devadesátých let, kdy sesbíral desítky ocenění.

