Po dlouhých dvou letech vzal Tomáš Berdych opět do ruky tenisovou raketu, na kterou už v garáži sedal prach. V londýnské koncertní síni Royal Albert Hall ho nyní na konci listopadu čekají veteránské Masters, kde potká i svého bývalého parťáka z Davis Cupu Radka Štěpánka. Po konci turnaje ale nejspíš rakety vrátí na původní místo. „Když teď jdu na kurt, je to vždy horší než dřív,“ říká finalista Wimbledonu a dřívější čtvrtý hráč světového žebříčku.

HN: Tento týden si zahrajete na veteránských Masters v Londýně. Přemlouval vás k tomu bývalý tenista Radek Štěpánek, který se akce také zúčastní?

Ne, Radek mě nepřemlouval. Letos na jaře jsem dostal nabídku s tím, že se turnaj odehraje v Royal Albert Hall. Právě informace o místu konání mi nejvíc utkvěla v hlavě a začalo mě to zajímat. Organizátoři tehdy zjišťovali, zda mám chuť se zúčastnit. Ale já od roku 2019, kdy jsem skončil kariéru, nedržel v ruce raketu. Tehdy jsem odpověděl, že pokud se pro účast rozhodnu, budu se nejprve chtít rozumně připravit. Nakonec jsem kývl. Na konci léta mě pak potkal Radek a ptal se, jestli už na Londýn trénuju. Odpověděl jsem mu, že ne, a on navrhl, abychom začali trénovat spolu. Až od něho jsem se tehdy dozvěděl, že v Londýně bude hrát taky. Nejdřív jsme zkoušeli, jestli by nás organizátoři nedali do stejného týmu, což by mohlo být zajímavé, zavzpomínali bychom na Davis Cup, ve kterém jsme spolu řadu let Česko reprezentovali. Nakonec ale každý z nás nastoupí za jiný tým. Poslední asi měsíc a půl tedy s Radkem chodím hrát. Jsme na stejné úrovni, takže je pro mě snazší po dvou letech bez tenisu znovu začínat. Je to lepší než hrát s mladými kluky.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.