Lionel Messi se v životě pokusil přečíst jen jednu jedinou knihu. A stejně neuspěl. Nešlo přitom o kdovíjak náročnou literaturu, ale o životopis argentinského fotbalového hrdiny Diega Maradony. Messi žije svůj život natolik ponořen sám do sebe, že si o něm spoluhráči až do jeho teenagerského věku mysleli, že je němý. Změnil to až den, kdy se Messi rozčílil při společném hraní na PlayStationu.

Simon Kuper, komentátor deníku Financial Times, však obratem dodává, že o Messiho mimořádné inteligenci na fotbalovém hřišti nemůže pochybovat nikdo. „Jeho způsobem komunikace je fotbal,“ píše Kuper ve své knize Barca: Příběh ze zákulisí nejlepšího fotbalového klubu na světě (Barça: The Inside Story of the World's Greatest Football Club). Messi zásadně přispěl k tomu, že se Barça, jak se Barceloně přezdívá, dostala až na vrchol. Podle Kupera je ale zároveň i podstatnou příčinou kolapsu klubu, který přestal být konkurenceschopný a ve španělské lize upadá do průměru. Britský novinář napsal strhující příběh o vzestupu a pádu klubu, jehož hra dlouhé roky fascinovala i fanoušky soupeřů.

