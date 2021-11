Měď je nová ropa. Chytlavý slogan, který analytici investiční banky Goldman Sachs dali do titulku reportu, jejž rozeslali klientům letos na jaře, ilustruje důležitost načervenalého kovu pro moderní ekonomiku jazykem, jemuž investoři rozumějí.

Pro měď mluví její faktická nenahraditelnost. Bude ve stále větším a větším množství nezbytná k tomu, aby k odklonu od ropy a dalších fosilních paliv a přechodu na čistší energetiku a dopravu vůbec mohlo dojít. Neobejde se bez ní výroba, přenos (supravodivost je v energetice stále hudbou budoucnosti) ani akumulace elektřiny. A podle toho naroste i význam obchodů s ní.

Bez tohoto kovu se ale neobejdou ani další obory ekonomiky. Ohromné množství spolykají například stavební projekty. S ropou má měď ještě jednu společnou vlastnost: investice do produkčních kapacit jsou léta zanedbávány, a nabídka tak pravděpodobně nebude stačit sílící poptávce. Což se v nějakém delším čase zásadně promítne do ceny suroviny a podepsalo se to už i na letošních rekordech.

