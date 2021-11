V jedné z pivnic pražského Karlína už čeká Martina Ferencová. Jako domluvené poznávací znamení má sloužit červené pivo, které bude popíjet. Najít výkonnou ředitelku Českého svazu pivovarů a sladoven ale není obtížné. V hospodě sedí téměř sama. A přitom to je podnik, který byl podle Ferencové vždy našlapaný a rezervovat si zde místo bylo třeba několik dní dopředu. Pivovarský trh postižený pandemií je potřeba nakopnout a hospodské podpořit, říká. „Nechceme, aby si lidé jen nakoupili deset lahváčů domů, ale aby chodili do hospod, povídali si tam a rozvíjela se pivní kultura,“ upozorňuje na jeden z trendů, který s sebou covid přinesl – lidé více popíjejí pivo doma a do hospody už se některým nechce.

HN: Jaké máte ráda pivo?

Nejvíc mi chutnají pšeničná, na kterých „ujíždím“. Během pandemie, kdy malé pivovary vymýšlely nejrůznější speciály, jsem ale zjistila, že piv je hodně druhů a baví mě všechny.

HN: Začala jste tedy objevovat rozmanitost piv?

Mám spoustu známých z pivovarů, a když se nemohlo chodit do hospod, posílali mi své výrobky, takže jsem se dostala k zajímavým pivům. Překvapilo mě, jak dobře jsou udělaná. V posledních deseti letech vznikla spousta pivovarů, je mnoho inovativních sládků. Kvalita českého pivovarnictví hodně stoupla.

