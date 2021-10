Japonská princezna Mako a Kei Komuro oznámili svou svatbu na tiskové konferenci. Autor ▪ ČTK/AP

Když se princezna vdává, je to velká sláva. Vyšňořená nevěsta, vzácní hosté, jásající poddaní. Aspoň tak to známe z pohádek. Ale v případě úterní svatby japonské princezny to je rozhodně jinak.