Uprostřed noci kluci tiše zírají do klenby iglú. Pod spacákem cítí kluzký sníh, od pusy jim jde pára a na čelo jim občas spadne kapka vody. Pomáhá jen pořádně zapnout zipy a dýchat si do dlaní. Kdo začíná promrzat, vybíhá ven a proběhne se kolem ohně. Jiná možnost není. Takhle může vypadat skautská zimní výprava, tihle obyvatelé iglú jsou ale mladí fotbalisté z pražské Dukly na zimním soustředění. Putují krajinou, otužují se v ledové vodě, na sněhu si kopnou do míče, večer si rozdělají oheň a pak přespí ve vlastnoručně postavených iglú. V podobném duchu kdysi trénoval i legendární Josef Masopust, který Duklu proslavil po celém světě.

Oproti jiným klubům, které se více zaměřují na výkonnost a striktně fotbalové dovednosti, přistupují trenéři z dejvické Julisky k tréninku trochu jinak. Fotbalu sice věnují zhruba 90 procent času, chodí ale také běhat do nedaleké Divoké Šárky nebo Stromovky, cvičí judo, jógu nebo aerobic. Pro zpestření hrají fotbal v korytu řeky nebo na sněhu. Společně s trenéry taky sledují filmy, chodí do divadla nebo píšou vlastní příběhy či poezii. „Chceme klukům ukázat, že život má mnohem víc vrstev než jen fotbal. Vždyť jen zlomek z nich to dotáhne do profesionální soutěže. Fotbal by jim neměl bránit v tom, připravit se na plnohodnotný život. Na prvním místě je rodina, pak škola a sport je za odměnu,“ vysvětluje šéftrenér Petr Fišar, který se před dvanácti lety na proměně fotbalové mládeže na Dukle podílel.

