Krystyna Wanatowiczová: Miloš Havel, Knihovna Václava Havla, 2013 Foto: KVH

Které knihy máte právě na nočním stolku?

Miloš Havel, filmový magnát – od Krystyny Wanatowiczové. Skvělá biografie zakladatele barrandovských ateliérů a strýce Václava Havla, ale čte se jako nejdramatičtější román a už tuším, že to neskončí dobře. Skvělá a inspirativní kniha – bydlím ve Vodičkově ulici, kde v paláci Lucerna sídlil slavný Lucernafilm, tak to pro mě byla povinnost. A rozečetl jsem knihu Pavla Koláře Posilování stresem. Po dlouhé době jsem měl chuť si v knize podtrhávat.

Jakou hudbu právě teď – v soukromí – posloucháte?

Pavel Kolář: Posilování stresem, Universum, 2021 Foto: Universum

Nejraději shuffle, tedy náhodný výběr svého léta budovaného playlistu. Mám rád překvapení a ten pocit, co se rozleje po těle, když se mi song nebo skladba dostane do krevního oběhu. Dnes mi shuffle přinesl mimo jiné Dee Dee Bridgewater, Milese Daviese – My Funny Valentine, Pink Floyd – Wish You Were Here, Stravinského Svěcení jara nebo You Want It Darker z posmrtné desky Leonarda Cohena a taky Krylovu Zkoušku dospělosti a Suchého a Šlitra Modré punčochy! Není to krása?

Co jste rád četl, když jste byl malý kluk?

Zvlhlé sešity komiksů Rychlých šípů. A Knihy odvahy a dobrodružství, vzpomínám na první z nich, jmenovala se Lovec kuguárů. A bibli, i když to by nebyla bývala moje dětská volba, ale díky této výchově hodně biblických postav a textů znám a provází mě celý život. I když – některým začínám rozumět až teď.

Vladislav Vančura: Rozmarné léto, Nakladatelství 1400, 2021 Foto: Nakladatelství 1400

Máte oblíbeného autora, k jehož textům se čas od času vracíte?

Vladislava Vančuru. To je taková jazyková hygiena. Jazyk, co zní libozvučně jako hudba, vynalézavý, hravý, dokonale krásný. Rozmarné léto čtu každého léta, sám sobě často i nahlas.

Máte oblíbeného skladatele, bez jehož hudby se už prostě neobejdete?

Bohužel, jednoho ne.

Kterého autora byste rád pozval na Struny podzimu? O čem byste si po koncertu povídali?

Svou sžíravou skepsí a pesimismem mě fascinuje Michel Houellebecq, ale myslím si, že s ním se moc zábavná a možná ani zajímavá řeč nepovede. Upřímně, soudím, že o žádné povídání nestojí.

A se kterým skladatelem byste rád zašel po koncertu na sklenku dobrého vína?

S nejmladší americkou skladatelkou, která obdržela Pulitzerovu cenu, Caroline Shaw. Její vystoupení je na programu Strun podzimu, doufám, že na večeři si snad také zajdeme.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry.