Stanislav Lachman měl zásadní podíl na tom, jak vypadaly předměty denní potřeby v tuzemsku od padesátých do sedmdesátých let.

Navrhoval věci tak, aby nejenom dobře sloužily, ale zároveň dělaly lidem radost. Čím déle se žehličky, fény nebo mixéry designéra Stanislava Lachmana, jehož sté výročí narození si připomínáme 16. října, používají, tím více si uvědomujeme jejich kouzlo. Mají styl i schopnost odolávat zubu času.

Když měl Stanislav Lachman odpovědět na otázku, co ho na jeho práci nejvíc baví, byl stručný: „Udělat z ničeho něco,“ konstatoval s úsměvem, který k němu jako k bytostnému optimistovi neodmyslitelně náležel. Mimochodem naprosto stejně popisoval svoje prvotní umělecké usilování i zakladatel abstraktního malířství František Kupka. Zatímco Kupka namaloval Dvoubarevnou fugu a desítky dalších přelomových obrazů, Lachman navrhl více než dvanáct stovek předmětů denní potřeby, z nichž se okolo devíti set dostalo do výroby. S takovým množstvím neměl v bývalém Československu, ale ani v současném Česku konkurenci.

Maxim Velčovský, který patří mezi nejvýraznější současné české tvůrce designu, je přesvědčen, že Lachman byl náš nejenom nejlepší, ale také nejplodnější český designér všech dob. „Snese srovnání s Dieterem Ramsem, který dlouhodobě pracoval jako návrhář pro firmu Braun. Stanislav Lachman definoval vizuální styl celé poválečné generace.“ Chtěl, aby byl svět lepší, jak si to přáli humanisticky zaměření architekti a designéři dvacátého století Švýcar Le Corbusier, Američani Charles a Ray Eamesovi nebo Fin Alvar Aalto. Pro ně to nebyla fráze, věřili v hluboký smysl svého počínání a možnost změny. Michal Froněk, který vyučuje design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, upozorňuje na zvláštní paradox: „Byl to člověk, na němž stál kus průmyslové produkce, ale přitom byl neuvěřitelně skromný. Zůstával v anonymitě, znali ho jenom lidé z oboru. Srovnáme-li jeho obrovskou produkci s produkcí dnešních designérů, kteří se s každým návrhem, aniž by vůbec došlo k jeho výrobě, okamžitě chlubí na Instagramu, tak je to značný nepoměr.“

