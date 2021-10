„Je to něco úplně jiného. Pracuje tady hodně mladých lidí, po kancelářích pobíhají psi… Je to pro mě zpestření,“ popisuje Tereza Mizerová atmosféru zázemí vyhledávačů Glami a Biano.

S doháněním vyšší matematiky začala Tereza Mizerová až v okamžiku, kdy většina jejích vrstevníků už měla za sebou prvních pár let vysokoškolského studia. „Myslela jsem si, že matematiku nebudu potřebovat, a proto jsem jí na škole nevěnovala moc pozornosti,“ vzpomíná šestatřicetiletá manažerka. Důvodem, proč si začala oprašovat základy podle starých školních sešitů a proč navštěvovala večerní kurzy matematiky, bylo rozhodnutí změnit obor a namísto zvířatům se věnovat financím. Že šlo o dobré rozhodnutí, se jí definitivně potvrdilo před více než půl rokem, kdy si ji investiční skupina Miton, jež drží podíly mimo jiné ve Slevomatu, Bonami nebo Heurece, vybrala jako finanční šéfku hned pro dva ze svých projektů.

Nakupování během pandemie nastartovalo on‑line vyhledávače s módou Glami a nábytkem a dekoracemi Biano natolik, že už potřebovaly někoho, kdo by převzal kontrolu nad čísly. Oba agregátory, společně s dalším vyhledávačem Stileo, což je de facto Glami fungující v Itálii, spadají v Mitonu pod divizi Product Discovery. Ta loni vyrostla podle informací Mitonu o více než sedmdesát procent a poprvé utržila přes miliardu korun. „Pandemie urychlila trend on‑line nakupování a přinesla nové uživatele, kteří do té doby neměli potřebu on‑line využívat. To se projevilo v nárůstu používání obou vyhledávačů,“ popisuje Tereza Mizerová. A aktuální trendy v nakupování skupině nahrávají i do dalších let – podle interního průzkumu agregátoru Glami více než třetina nových zákazníků chce u nakupování na síti do budoucna zůstat.

