Málokdo ve světě byznysu budí takové vášně jako Elon Musk. Nová kniha, která popisuje vzestup jeho automobilky Tesla, ho ukazuje jako mimořádně odvážného, ale také kromobyčejně komplikovaného podnikatele. Jak píše její autor Tim Higgins, u Muska nikdy nevíte, zda se pobavíte, nebo zažijete bezskrupulózního hrubiána.

V úterý 29. června 2010 večer bylo v areálu automobilové továrny v kalifornském Fremontu veselo. Její dosavadní dlouholetý majitel, japonský koncern Toyota, se nedlouho předtím dohodl s ambiciózním start-upem Tesla Motors, že mu ji prodá. To ale nebyl důvod k oslavě, tím byla událost, která se odehrála na druhém konci USA v New Yorku, kde toho dne Tesla vstoupila na burzu Nasdaq. A její spoluzakladatel a šéf Elon Musk přiletěl se svým finančním ředitelem Deepakem Ahujou soukromým tryskáčem ještě týž večer zpět, aby s kolegy historickou chvíli zapili. Šampaňské teklo proudem a jindy výmluvný Musk svůj přípitek omezil na dvě slova: „Fuck oil!“ Slušně přeloženo: „Do háje s ropou!“

Dnes je Tesla burzovní stálicí a hvězdou, za poslední rok hodnota jejích akcií vzrostla bezmála o 200 procent a nyní se obchoduje kolem 715 dolarů za kus. Před 11 lety nic z toho ale nevypadalo samozřejmě – startovací cena při emisi akcií byla 17 dolarů a ještě po roce se prodávaly jen nepatrně nad touto hranicí. Navíc firmu trápila spousta vnitřních problémů včetně permanentního nedostatku peněz.

To je to, co chci

Právě do tohoto vnitřního soukolí nabízí cenný vhled nová kniha Power Play: Elon Musk, Tesla And The Bet Of The Century (česky Přesilová hra: Elon Musk, Tesla a sázka století). Napsal ji reportér deníku Wall Street Journal Tim Higgins, vyšla začátkem srpna a stačila už vyvolat i poprask: autor v ní uvádí, že si Elon Musk měl říct o křeslo šéfa Applu, kterému Teslu v roce 2016 kvůli finančním trablům nabízel. „Já jsem nikdy nechtěl být šéfem ničeho,“ popřel to následně Musk na Twitteru, zkušený reportér si ovšem stojí za svým. A čtenář jeho knihy pochopí proč: druhého nejbohatšího člověka planety vykresluje jako mimořádně cílevědomého a odvážného podnikatele, který je zároveň nesmírně složitou a nepředvídatelnou osobností nezměrných ambicí. A s hlubokým respektem k úspěchům Applu.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »