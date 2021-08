Foto: iStockPhoto Pouhé dva měsíce ve vodě „obohacené“ o metamfetamin neboli pervitin stačily k tomu, aby se z pstruhů potočních, které čeští vědci zkoumali, stali toxikomani.

Drogy vyloučené z těla narkomanů se dostávají do odpadních vod a přes čističky až do potoků a řek. I ve velmi nízkých koncentracích pak mohou významně zasáhnout do životních pochodů nejrůznějších vodních organismů včetně ryb. Čeští vědci nyní prokázali, že touto cestou mohou závislosti na metamfetaminu, tedy pervitinu, propadnout i pstruzi.