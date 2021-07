Ve sportu je nakonec vždycky každý sám za sebe, i v tom týmovém. Jednou z mála výjimek je jezdecký sport. V něm závodí vždy dvojice: jezdec a jeho kůň. Ondřej Zvára a hřebec Cento Lano patří v českém parkuru k nejlepším a také nejvěrnějším dvojicím – přes pestrobarevné překážky spolu skáčou už třináct let. Nyní se přiblížil vrchol jejich společné kariéry, olympiáda v Tokiu.

Ta zpráva vyvolala mezi příznivci českého parkuru obrovské nadšení. V lednu 2020 do Prahy dorazilo potvrzení Mezinárodní jezdecké federace, že se národní skokový tým může zúčastnit olympijských her v Tokiu. Poprvé po 84 letech se tuzemským jezdcům podařilo kvalifikovat se do olympijského závodu týmů. Přitom ještě předloni v létě se zdálo být definitivní, že to Čechům už zase nevyšlo. V rozhodujícím kvalifikačním červnovém závodě v Budapešti skončili až druzí za ukrajinským týmem. Do Tokia ovšem postupoval pouze vítěz.

Když ale olympijští komisaři v závěru roku 2019 ověřovali výsledky, zjistili, že ukrajinští jezdci nesplnili takzvané minimální kvalifikační požadavky, tedy že jednotliví jezdci se svými koňmi v sezoně nedokončili vybrané závody s dostatečně dobrým výsledkem. „Modlili jsme se, aby Ukrajinci už na žádné závody nejeli a nesnažili se to na poslední chvíli dohnat,“ vzpomíná sedmatřicetiletý jezdec parkuru Ondřej Zvára. „Hrálo nám do karet, že olympijská kvalifikace se musí plnit na venkovních závodech. Koncem roku už se ale jezdilo hlavně v hale, takže by museli cestovat třeba do Spojených arabských emirátů.“ Ukrajinský tým se nakonec o nic nepokusil, a Zvára se tak spolu s dalšími dvěma jezdci a jedním náhradníkem do Tokia přece jen kvalifikovali.

