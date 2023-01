Nechtějí The Doors. Chtějí tebe! říkali všichni. Novináři, fotografové, producenti, přátelé a známí, milenky stálejší i náhodné, prostě všichni v okolí Jima Morrisona. A to si jistě – v rytmu divokých skladeb – opakoval i Oliver Stone. Svůj film sice nazval The Doors, natočil ale příběh Jima Morrisona. Talentovaného, ztepilého a hodně zlobivého amerického chlapce.

Ten příběh začíná v Novém Mexiku a důležitou roli v něm hraje umírající indián. Jeho tvář se vryje do paměti malého Jima, který se stane nečekaně svědkem autonehody. Film neopomíjí setkání s klávesistou Rayem Manzarekem na pláži v L. A., kdy The Doors vznikli, skandální koncerty, mejdany, soudní přelíčení i tresty za pobuřování či obnažování na veřejnosti. Končí v roce 1971 na hřbitově Père‑Lachaise. Kamera klouže mezi náhrobky Chopina, Balzaca či Wildea, až se zastaví v divizi 6, řadě 2 a uličce číslo 5. U prostého hrobu, jenž je dodnes na tomto pařížském hřbitově nejslavnější…